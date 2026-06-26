Il punto completo sul calciomercato rossonero di oggi, venerdì 26 giugno 2026: l'offerta ufficiale al PSG, l'effetto domino in mediana e i nodi caldi in uscita con le Top News selezionate e analizzate per voi dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.

L'assalto a Gonçalo Ramos e il piano B di Amorim

La mattinata di Casa Milan si apre con una forte accelerata sul fronte del centravanti. Il club rossonero ha presentato una prima offerta ufficiale alper, strutturata su una base complessiva di, bonus inclusi. La dirigenza parigina fa muro e chiede di superare quota 50 milioni, ma i contatti tra le parti restano vivi grazie alla mediazione strategica di Jorge Mendes.

Il tecnico Rúben Amorim ha comunque cautelato la società indicando quattro profili internazionali alternativi qualora la pista principale dovesse sfumare:

Darwin Núñez : in uscita dall'Al-Hilal e gestito dallo stesso agente Mendes.

: in uscita dall'Al-Hilal e gestito dallo stesso agente Mendes. Nicolas Jackson : rientrato al Chelsea dopo la parentesi al Bayern Monaco.

: rientrato al Chelsea dopo la parentesi al Bayern Monaco. Randal Kolo Muani : apprezzato dall'allenatore ma attratto dalla prospettiva Juventus.

: apprezzato dall'allenatore ma attratto dalla prospettiva Juventus. Gabriel Jesus: occasione di mercato a 25 milioni di euro, a un solo anno dalla scadenza con l'Arsenal.

Mediana: scoglio Hjulmand, si scalda la pista Bergvall

Il mercato in uscita: il nodo Giménez e i big in bilico

Il centrocampo rossonero si appresta a cambiare pelle in modo radicale. Complicato l'obiettivoa causa della valutazione proibitiva da 50 milioni di euro fissata dallo Sporting Lisbona, il Milan ha virato con decisione su. Il talento svedese classe 2006, una manovra agevolata dal contestuale acquisto di Sandro Tonali da parte degli Spurs.Le manovre in entrata impongono un riassesto dei conti e del monte ingaggi. In cima alla lista dei partenti c'è: nelle ultime ore sono rimbalzate voci dal Messico relative a un'offerta da 35 milioni di euro (bonus inclusi) da parte del, ma lo scenario non trova conferme ufficiali sulla sponda italiana. Il Milanper evitare una minusvalenza a bilancio.

Resta densa di nubi l'estate delle stelle della passata stagione: Christian Pulisic e Rafael Leão vivono una situazione di profondo stallo contrattuale e rimangono in bilico tra la permanenza a San Siro e le sirene estere (in particolare la ricca proposta della MLS per lo statunitense). Chi è invece certo del proprio posto nel nuovo scacchiere tattico è Christopher Nkunku: il francese è stato blindato da Amorim, che lo considera il trequartista ideale per il suo nuovo modulo 3-4-2-1. Di tutto questo si è parlato, stamattina, nel summit di mercato andato in scena in sede (Via Aldo Rossi 8 a Milano) alla presenza del proprietario Gerry Cardinale.

Tabella riassuntiva delle trattative del mattino