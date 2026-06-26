Il punto sulle trattative rossonere di oggi: 45 milioni sul piatto per il bomber del PSG. Bergvall vicino in mediana, Giménez verso l'addio e Nkunku blindato
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Il punto completo sul calciomercato rossonero di oggi, venerdì 26 giugno 2026: l'offerta ufficiale al PSG, l'effetto domino in mediana e i nodi caldi in uscita con le Top News selezionate e analizzate per voi dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.
L'assalto a Gonçalo Ramos e il piano B di AmorimLa mattinata di Casa Milan si apre con una forte accelerata sul fronte del centravanti. Il club rossonero ha presentato una prima offerta ufficiale al PSG per Gonçalo Ramos, strutturata su una base complessiva di 45 milioni di euro, bonus inclusi. La dirigenza parigina fa muro e chiede di superare quota 50 milioni, ma i contatti tra le parti restano vivi grazie alla mediazione strategica di Jorge Mendes.
Il tecnico Rúben Amorim ha comunque cautelato la società indicando quattro profili internazionali alternativi qualora la pista principale dovesse sfumare:
- Darwin Núñez: in uscita dall'Al-Hilal e gestito dallo stesso agente Mendes.
- Nicolas Jackson: rientrato al Chelsea dopo la parentesi al Bayern Monaco.
- Randal Kolo Muani: apprezzato dall'allenatore ma attratto dalla prospettiva Juventus.
- Gabriel Jesus: occasione di mercato a 25 milioni di euro, a un solo anno dalla scadenza con l'Arsenal.
Mediana: scoglio Hjulmand, si scalda la pista BergvallIl centrocampo rossonero si appresta a cambiare pelle in modo radicale. Complicato l'obiettivo Morten Hjulmand a causa della valutazione proibitiva da 50 milioni di euro fissata dallo Sporting Lisbona, il Milan ha virato con decisione su Lucas Bergvall. Il talento svedese classe 2006 è pronto a lasciare il Tottenham in prestito, una manovra agevolata dal contestuale acquisto di Sandro Tonali da parte degli Spurs.
Il mercato in uscita: il nodo Giménez e i big in bilicoLe manovre in entrata impongono un riassesto dei conti e del monte ingaggi. In cima alla lista dei partenti c'è Santiago Giménez: nelle ultime ore sono rimbalzate voci dal Messico relative a un'offerta da 35 milioni di euro (bonus inclusi) da parte del Porto, ma lo scenario non trova conferme ufficiali sulla sponda italiana. Il Milan punta a incassare almeno 20 milioni per evitare una minusvalenza a bilancio.
Resta densa di nubi l'estate delle stelle della passata stagione: Christian Pulisic e Rafael Leão vivono una situazione di profondo stallo contrattuale e rimangono in bilico tra la permanenza a San Siro e le sirene estere (in particolare la ricca proposta della MLS per lo statunitense). Chi è invece certo del proprio posto nel nuovo scacchiere tattico è Christopher Nkunku: il francese è stato blindato da Amorim, che lo considera il trequartista ideale per il suo nuovo modulo 3-4-2-1. Di tutto questo si è parlato, stamattina, nel summit di mercato andato in scena in sede (Via Aldo Rossi 8 a Milano) alla presenza del proprietario Gerry Cardinale.
Tabella riassuntiva delle trattative del mattino
|Calciatore
|Ruolo
|Club di appartenenza
|Stato della trattativa
|Gonçalo Ramos
|Centravanti
|PSG
|Offerta ufficiale di 45M (Il PSG chiede 50M)
|Lucas Bergvall
|Centrocampista
|Tottenham
|Pista calda con la formula del prestito
|Santiago Giménez
|Centravanti
|Milan
|In uscita (Rumors Porto da 35M non confermati)
|Christopher Nkunku
|Trequartista
|Milan
|Incedibile, perno del 3-4-2-1 di Amorim
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