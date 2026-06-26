I parigini fanno muro e chiedono più di 50 milioni per l'attaccante portoghese. Il tecnico rossonero cautela il club e indica i nomi per il piano B
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Il Milan ha formalizzato la sua prima proposta ufficiale al PSG per assicurarsi il cartellino di Gonçalo Ramos, centravanti classe 2001 gradito al nuovo tecnico rossonero Rúben Amorim. Sul piatto è stata messa una cifra complessiva di 45 milioni di euro, suddivisa tra parte fissa e bonus.
Scarica la nuova app Pianeta Milan
La griglia delle alternative: i quattro profili scelti da AmorimSecondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'allenatore lusitano ha già indicato alla società quattro potenziali profili d'area di rigore in caso di fumata nera per Ramos. La lista unisce opportunità di mercato ed elementi d'esperienza internazionale:
- Darwin Núñez (1999): in uscita dall'Al-Hilal, l'attaccante uruguaiano condivide con Ramos lo stesso procuratore, Jorge Mendes, un fattore che garantirebbe canali di comunicazione privilegiati con la dirigenza del Milan.
- Nicolas Jackson (2001): rientrato al Chelsea dopo l'ultima esperienza vissuta in prestito con la maglia del Bayern Monaco, rimane un vecchio pallino del reparto scouting milanista.
- Randal Kolo Muani (1998): altro profilo in uscita dal PSG molto apprezzato da Amorim, anche se il francese ha manifestato la priorità di valutare una proposta proveniente dalla Juventus.
- Gabriel Jesus (1997): destinato a lasciare l'Arsenal per una valutazione vicina ai 25 milioni di euro, complice un contratto in scadenza tra un solo anno.
Costi e fattibilità: il confronto tra gli obiettivi del MilanLa pianificazione del budget dipenderà dalle formule contrattuali richieste dai club proprietari dei cartellini. Ecco lo scenario riassuntivo delle piste calde per l'attacco del Diavolo:
|Obiettivo
|Club proprietario
|Valutazione / Condizione
|Agente / Canale
|Gonçalo Ramos
|PSG
|Prima Scelta (Richiesta > 50M)
|Jorge Mendes
|Darwin Núñez
|Al-Hilal
|In uscita dal club arabo
|Jorge Mendes
|Gabriel Jesus
|Arsenal
|Occasione (Scadenza 2027 - 25M)
|Giovanni Branchini
|Nicolas Jackson
|Chelsea
|Rientrato dal prestito al Bayern
|Ali Barat
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Centrocampo, Hjulmand costa tanto: per il Milan più fattibile lo svedese Bergvall
News Calciomercato
Cardinale come un Presidente "vecchia maniera": la mossa a Casa Milan che spiazza tutti
News Calciomercato
Milan, Giménez è sulla lista dei partenti: ecco la cifra per evitare la minusvalenza in bilancio
News Calciomercato
Il Milan fa sul serio: inviata la prima offerta ufficiale al PSG per Ramos, pupillo di Amorim
Live
Mercato Milan Live | Offerta ufficiale per Ramos. Summit in sede con Cardinale
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti