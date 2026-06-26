Il Milan ha formalizzato la sua prima proposta ufficiale al PSG per assicurarsi il cartellino di Gonçalo Ramos, centravanti classe 2001 gradito al nuovo tecnico rossonero Rúben Amorim. Sul piatto è stata messa una cifra complessiva di 45 milioni di euro, suddivisa tra parte fissa e bonus.

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La griglia delle alternative: i quattro profili scelti da Amorim

Darwin Núñez (1999) : in uscita dall'Al-Hilal, l'attaccante uruguaiano condivide con Ramos lo stesso procuratore, Jorge Mendes , un fattore che garantirebbe canali di comunicazione privilegiati con la dirigenza del Milan.

: in uscita dall'Al-Hilal, l'attaccante uruguaiano condivide con Ramos lo stesso procuratore, , un fattore che garantirebbe canali di comunicazione privilegiati con la dirigenza del Milan. Nicolas Jackson (2001) : rientrato al Chelsea dopo l'ultima esperienza vissuta in prestito con la maglia del Bayern Monaco, rimane un vecchio pallino del reparto scouting milanista.

: rientrato al Chelsea dopo l'ultima esperienza vissuta in prestito con la maglia del Bayern Monaco, rimane un vecchio pallino del reparto scouting milanista. Randal Kolo Muani (1998) : altro profilo in uscita dal PSG molto apprezzato da Amorim , anche se il francese ha manifestato la priorità di valutare una proposta proveniente dalla Juventus.

: altro profilo in uscita dal PSG , anche se il francese ha manifestato la priorità di valutare una proposta proveniente dalla Juventus. Gabriel Jesus (1997): destinato a lasciare l'Arsenal per una valutazione vicina ai 25 milioni di euro, complice un contratto in scadenza tra un solo anno.

Costi e fattibilità: il confronto tra gli obiettivi del Milan

Obiettivo Club proprietario Valutazione / Condizione Agente / Canale Gonçalo Ramos PSG Prima Scelta (Richiesta > 50M) Jorge Mendes Darwin Núñez Al-Hilal In uscita dal club arabo Jorge Mendes Gabriel Jesus Arsenal Occasione (Scadenza 2027 - 25M) Giovanni Branchini Nicolas Jackson Chelsea Rientrato dal prestito al Bayern Ali Barat

La dirigenza del club parigino – Campione d'Europa in carica – non ha fretta di cedere e punta a superare il muro dei 50 milioni, l'obiettivo è limitare la perdita sul valore del portoghese, acquistato nel 2024 dal Benfica per ben 65 milioni. Di fronte alla resistenza dei francesi, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha iniziato a vagliare le opzioni secondarie per non farsi trovare impreparata.Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'allenatore lusitano ha già indicato alla società quattro potenziali profili d'area di rigore in caso di fumata nera per Ramos. La lista unisce opportunità di mercato ed elementi d'esperienza internazionale:La pianificazione del budget dipenderà dalle formule contrattuali richieste dai club proprietari dei cartellini. Ecco lo scenario riassuntivo delle piste calde per l'attacco del Diavolo: