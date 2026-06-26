La pianificazione per il nuovo attacco del Milan continua a muoversi su palcoscenici di primissimo piano. Con l'avvio ufficiale della sessione estiva di calciomercato fissato per lunedì 29 giugno, il tecnico rossonero Rúben Amorim ha chiesto alla dirigenza uno sforzo mirato per individuare il perfetto terminale offensivo. È stata inviata un'offerta ufficiale al PSG per Gonçalo Ramos e si continua a tenere d'occhio anche Nicolas Jackson del Chelsea. Ma, nelle ultime ore è spuntata una clamorosa e suggestiva pista di mercato che porta direttamente a Randal Kolo Muani, centravanti classe 1998 di proprietà del PSG.

Il Milan sta monitorando con estrema attenzione l'evoluzione della situazione legata all'attaccante della Nazionale francese, reduce da un'annata in prestito in Premier League con la maglia del Tottenham Hotspur. Kolo Muani è da tempo al centro di una serrata trattativa di mercato per un suo ritorno alla Juventus. Tuttavia, l'inserimento dei rossoneri potrebbe concretizzarsi rapidamente qualora l'asse tra i bianconeri e i Campioni di Francia dovesse partorire una definitiva fumata nera a causa dei costi dell'operazione. Anche perché, in caso di cessione di Santiago Giménez - che piace al Porto - al Milan servirebbero due attaccanti centrali.

Lo stallo della Juventus e le cifre fissate dal PSG

I dettagli finanziari che orbitano attorno al centravanti francese delineano un'operazione alquanto complessa. Il PSG, che nel settembre del 2023 aveva investito ben 90 milioni di euro per strapparlo all'Eintracht Francoforte, ha ufficialmente aperto alla cessione a titolo definitivo fissando la base d'asta a. La Juventus ha già trovato un principio d'intesa di massima con il giocatore ma la trattativa è attualmente in stand-by.

Il vero nodo che sta bloccando il club torinese è legato alla formula dell'affare e alla necessità di perfezionare prima alcune pesanti cessioni nel proprio organico per alleggerire il monte ingaggi. La Juventus spinge per un prestito con diritto di riscatto che si trasformi in obbligo a condizioni favorevoli, mentre il PSG esige garanzie immediate sull'incasso. In questo scenario di attesa potrebbe inserirsi il Milan, pronto a sferrare l'assalto decisivo offrendo ai parigini una sponda d'acquisto economicamente più snella.

Il fattore ingaggio e l'incastro tattico nel Milan di Amorim

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L'eventuale sbarco di Kolo Muani a Milanello presenta un ostacolo di rilievo legato alla sfera dei parametri contrattuali. L'attaccante percepisce attualmente un ingaggio pesante da circa, una cifra fuori dai canoni ordinari della dirigenza di Via Aldo Rossi. Tuttavia, per favorire il suo approdo in Serie A e ritrovare la centralità perduta a Parigi, il calciatore si è detto disponibile a ridursi sensibilmente lo stipendio, fino adi euro netti a stagione su base pluriennale. Vale per la Juve, può valere anche per il Milan nel caso in cui saltasse il suo approdo in bianconero.Dal punto di vista tattico, il profilo del classe 1998 rappresenta l'identikit ideale per la filosofia calcistica di Rúben Amorim. Dotato di una straripante progressione palla al piede, fisicità e ottima tecnica individuale, Kolo Muani sa agire sia come punta centrale di movimento all'interno del, sia come esterno offensivo puro in una linea a tre (3-4-3). La sua capacità di attaccare la profondità e di dialogare nello stretto con i trequartisti offrirebbe al Milan quell'imprevedibilità offensiva necessaria per dare l'assalto ai vertici del campionato 2026-2027.