Acquistato dodici mesi fa dal Chelsea per un'operazione complessiva da 42 milioni di euro (bonus inclusi e percentuale sulla futura rivendita), Christopher Nkunku ha rappresentato il colpo più oneroso della scorsa sessione estiva di calciomercato del Milan. La prima stagione in Italia del classe 1997, tuttavia, non ha rispettato le alte aspettative della vigilia, complice un posizionamento tattico che ne ha limitato il potenziale.

Sotto la gestione tecnica di Massimiliano Allegri, il fantasista transalpino è stato utilizzato spesso fuori ruolo, faticando - nei rigidi dettami tattici del 3-5-2 - a trovare la collocazione ideale come trequartista o esterno sinistro offensivo. Ora, con l'avvento sulla panchina del Diavolo di Rúben Amorim, il giocatore si prepara alla stagione del definitivo riscatto a San Siro.

I numeri della prima stagione rossonera di Nkunku

Nonostante le difficoltà strutturali e un minutaggio frammentato, l'ex stella del RB Lipsia ha comunque offerto un contributo tangibile alla squadra, collezionandosuddivise tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Sul terreno di gioco ha accumulato 1.528 minuti, evidenziando una buona freddezza in zona gol.

I dati analitici del suo rendimento nell'ultimo anno solare evidenziano i seguenti parametri:

Marcature totali : 8 gol complessivi (di cui 4 realizzati su calcio di rigore).

: 8 gol complessivi (di cui 4 realizzati su calcio di rigore). Rifiniture : 3 assist serviti ai compagni di squadra.

: 3 assist serviti ai compagni di squadra. Incidenza offensiva: una partecipazione attiva a una rete del Milan ogni 139 minuti di gioco effettivo.

La rivoluzione di Amorim: Nkunku preferito a Leão sulla trequarti

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Rúben Amorim considera Nkunku un elemento cardine per lo sviluppo del suo progetto tecnico. Nel consolidatodell'allenatore portoghese, il francese è stato individuato come il perfetto interprete nel ruolo di

Per caratteristiche tecniche, Amorim ritiene Nkunku più funzionale in quella specifica zona di campo rispetto a Rafael Leão. Se l'ex Lille esprime il meglio di sé come esterno puro sfruttando l'accelerazione in campo aperto, l'ex Chelsea e PSG vanta una superiore capacità di palleggio nello stretto, visione di gioco e fantasia nello spazio tra le linee per agire alle spalle della prima punta.

Il valore internazionale di Nkunku: il valore assoluto del calciatore non è in discussione. Nel recente passato si è laureato capocannoniere della Bundesliga con 16 reti nella stagione 2022-2023 con il RB Lipsia, e avrebbe guidato la Francia del CT Didier Deschamps ai Mondiali in Qatar del 2022 senza il grave infortunio subito alla vigilia della competizione.