Il proprietario blinda lo statunitense, giudicato imprescindibile per il brand. Lo stallo sul rinnovo apre però le porte al City Group: sul piatto 50 milioni
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Quale futuro per Christian Pulisic con la maglia del Milan? Il rendimento dell'attaccante statunitense nell'ultima stagione ha vissuto due dinamiche opposte: una prima parte di annata letteralmente devastante, con 10 gol e 2 assist in 15 partite fino a dicembre 2025, seguita da un'improvvisa involuzione nel 2026, caratterizzata da ben 19 partite consecutive senza trovare la via della rete.
Nonostante il calo finale, il proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, ha blindato il calciatore dichiarandolo inamovibile. Il managing partner di RedBird considera il connazionale non solo un pilastro tecnico fondamentale da cui far ripartire il nuovo ciclo, ma anche un asset insostituibile a livello di marketing per l'espansione del brand AC Milan negli Stati Uniti d'America.
I due problemi sul tavolo: la scadenza 2027 e lo stallo sul rinnovoIl futuro a San Siro di "Capitan America" deve fare i conti con un'imminente scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2027. Dopo i tentativi andati a vuoto nei mesi scorsi, i dialoghi per il prolungamento si sono arenati. Il Milan vanta un'opzione unilaterale per estendere l'accordo fino al 2028 mantenendo l'attuale ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus, ma le pretese economiche del giocatore sono aumentate, spingendolo a valutare nuove opzioni.
L'assalto del City Group: a complicare i piani di Via Aldo Rossi è la faraonica proposta presentata dalla holding internazionale che detiene anche il Manchester City. Sul piatto c'è un trasferimento nella Major League Soccer (MLS) con la maglia del New York City FC, sulla base di un contratto quinquennale da 10 milioni di dollari a stagione.
Le cifre del bivio: l'offerta rossonera contro i dollari della MLSAttualmente impegnato nella fase finale dei Mondiali con la sua Nazionale, Pulisic si trova di fronte a una scelta di carriera decisiva: rimanere nel calcio d'élite europeo accettando le linee guida sostenibili di RedBird o diventare il volto della MLS a New York nel pieno della maturità calcistica.
|Opzione sul tavolo
|Stipendio annuo
|Durata contratto
|Status
|Rinnovo Milan (opzione RedBird)
|4.000.000 € netti
|Fino al 30 giugno 2028
|Pilastro tecnico in Europa e volto commerciale negli USA
|New York City FC (City Group)
|10.000.000 $ netti
|5 anni (Scadenza 2031)
|Uomo copertina della lega americana a New York
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