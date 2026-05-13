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INTERVISTE
Davide Ancelotti è sicuro: “Sono pronto per allenare il Milan”
Davide Ancelotti, figlio di Carlo, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport', dichiarandosi pronto per allenare il Milan. Ecco il video
Intervenuto come ospite nell'ultima puntata de 'La Tripletta' - podcast de 'La Gazzetta dello Sport' - Davide Ancelotti - figlio di Carlo - ha svelato il suo grande sogno: allenare il Milan. Per il quale si dice pronto. Ecco, nel video, le sue dichiarazioni