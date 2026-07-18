Milan, che gol di Camarda. Cessioni: Estupiñán a un passo dall'addio. Su Musah c'è la Premier League

Questa settimana è stata comunque importante per il mercato del Milan. I rossoneri si sono mossi ancora alla ricerca di altri profili per rinforzare la squadra di Ruben Amorim. Dopo il colpo Gonçalo Ramos e l'arrivo di Gila, continuano le voci su altri possibili colpi, ma occhio anche alle cessioni in casa del Diavolo. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:

Galliani parla del Milan : l'ex dirigente rossonero parla di Amorim e Maldini.

: l'ex dirigente rossonero parla di Amorim e Maldini. Musah piace alla Premier League : una squadra inglese sulle tracce del centrocampista.

: una squadra inglese sulle tracce del centrocampista. Estupiñán a un passo dall'addio : il terzino sinistro rossonero pronto a salutare il club.

: il terzino sinistro rossonero pronto a salutare il club. Raduno Milan: gol e esercizi a Milanello. Focus sugli attaccanti.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Milan, il parere di Galliani

C'è il Leeds su Musah

Estupiñán a un passo dall'Aston Villa

I primi gol da Milanello

L'ex dirigente di Milan e Monza Adriano Galliani ha parlato a Sky Sport anche del nuovo Milan di Ruben Amorim: ecco le sue idee a riguardo. "Ho una regola di vita: non parlare mai delle società che ho lasciato, per cui non parlerò mai di Milan o di Monza. Resto comunque un grande tifoso rossonero, per cui mi auguro e spero che Amorim faccia benissimo, ma non mi piace commentare le gestioni altrui". Un parere anche sualla guida dell'Italia: "Apprezzo e stimo moltissimo la triadeche dovrà scegliere il ct. C’è tanto Milan. Lasciamoli decidere, ci stanno mettendo la testa, decideranno sicuramente per il meglio. Maldini giusto per l’Italia? Credo di sì e sono sicuro che farà bene". Adriano Galliani mantiene una rigorosa riservatezza sulle gestioni attuali di Milan e Monza, ma ovviamente augura il meglio alla stagione dei due club. Esprime tuttavia piena fiducia nel trio Malagò-Maldini-Leonardo per le scelte strategiche della Nazionale, valorizzando la competenza della componente ex milanista. Ricordiamo che al momento, per la panchina degli Azzurri sembra un testa a testa traA parlare del mercato del Milan ci ha pensato anche il giornalista. Ecco le sue parole dal suo canale YouTube: "Il Leeds cerca Musah, ma Musah è osservato speciale da Ruben Amorim che si augura di trovargli una collocazione. Un giocatore che può avere delle sfaccettature interessanti che il Milan non ha saputo magari cogliere. Il fatto però che abbia giocato poco nel Milan, ma soprattutto poi anche nell'Atalanta, chiaramente ci fa pensare che dobbiamo augurarci che Amorim riesca a vedere qualcosa in lui perché fino adesso ha fatto vedere veramente poco, un giocatore assolutamente normale". Amorim, in passato, ha adattato molti giocatori al suopuò giocare sia come mediano sia come esterno di centrocampo a destra: per questo potrebbe restare nelle file dei rossoneri. Per il Milan si tratta di un bivio: poter incassare una buona cifra da reinvestire sul mercato, oppure puntare su Musah che potrebbe essere utile in stagione. Sarà Amorim a decidere tutto tra raduno e amichevoli.Sta per arrivare la prima cessione importante per il Milan in questa sessione di calciomercato estiva: come riportato dal giornalistasul suo profilo X,è a un passo dall’. Il costo per strapparlo dal Brighton è stato di una ventina di milioni di euro. La cifra per vederlo di nuovo indovrebbe essere simile (tra i 15 e i 20 milioni di euro). Con la partenza di Estupiñán, il Milan potrebbe accelerare le operazioni per chiudere l'arrivo di un nuovo esterno: anche solo a livello numerico serve un nuovo innesto per il reparto. Tra i nomi più caldi fatti negli scorsi giorni c'è quello didel Manchester United, che può giocare su entrambe le fasce e anche come braccetto della difesa a tre in alcuni casi.Dai canali social del club arrivano dei video per quanto riguarda leper alcuni giocatori: nella prima clip si vede un grandissimo gol di: palla dall'esterno e colpo di tacco al volo del giovane attaccante rossonero, con lo staff che apprezza il gesto. Seconda clip riguarda: controllo palla dal centro sinistra, rientro sul piede destro e tiro a giro che si va a incastrare sotto al sette.Ultima clip riguarda il nuovo acquisto: stavolta in una specie di partitella. Filtrante di Fofana per il giovane esterno che punta Odogu, sposta la palla sul destro e piazza la palla perfettamente sul secondo palo, sempre con un grandissimo tiro a giro. Questi video sono molto interessanti per capire chi si sta mettendo in mostra a Milanello, visto che Amorim dovrà prendere delle scelte su chi tenere in rosa e chi mandare via, tra possibili cessioni e prestiti.