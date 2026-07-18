Milan Futuro e amichevoli: Gila, Comotto, Camarda e le mosse di Amorim. Ecco cosa attendersi dal Milan

Continua il lavoro quotidiano del Milan di Amorim: i rossoneri stanno preparando a Milanello la stagione 2026/27 anche se mancano ancora giocatori importanti che faranno presto ritorno dopo aver partecipato ai Mondiali 2026. L'allenatore portoghese ha a disposizione una rosa folta e colma anche di giovani molto interessanti e di giocatori che potrebbero essere ceduti sia in prestito che a titolo definitivo in questa sessione di calciomercato.

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Da Mario Gila a Comotto: i fari puntati tra difesa e centrocampo

La prossima settimana inizieranno le amichevoli internazionali, mentre domani ci sarà il primo vero test a Milanello in una sfida contro il Milan Futuro. Una sgambata per capire a che punto della preparazione si trovano entrambe le compagini rossonere.Tra la sfida di domani e le prossime amichevoli, quali sono i giocatori con più aspettative in questo inizio del raduno del Milan? Partiamo dalla difesa dove la lente di ingrandimento sarà del tutto fissata su: nel solo giorno di raduno aperto al pubblico, Amorim ha provato il colpo rossonero sia come braccetto di destra, sia come centrale della difesa a tre. Sarà interessante avere i primi riscontri di come verrà utilizzato lo spagnolo in vista della prossima stagione.

A centrocampo il nome che detta più interesse è quello di Comotto: il classe 2008 è un talento cristallino che dovrà dimostrare di valere la prima squadra già in questa stagione. Il mediano sa passare benissimo il pallone e potrebbe essere una riserva interessante per Ruben Amorim in questa stagione.

Le scommesse di Amorim: il ruolo di Chukwueze e la forma di Nkunku

Da capire sesarà provato da esterno di centrocampo a tutta fascia: il nigeriano potrebbe essere il Diallo del Milan, ovvero un esterno offensivo adattato ad esterno a tutta fascia da Amorim.

Dietro le punte occhio a Nkunku, arrivato tirato a lucido per il raduno. Il francese ha tutte le possibilità per prendersi il Milan in questa stagione.

Attacco rossonero: il tandem Camarda-Kostic si gioca il posto

Mentre in attacco occhi aperti su: i due talenti del Milan si giocano un posto in prima squadra. Fare bene anche nelle prime partite amichevoli può essere fondamentale per diventare le prime alternative dalla panchina di Ramos. Già da domani ne potremo sapere di più.