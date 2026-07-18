Milan, Amad Diallo nel mirino: per Amorim è perfetto. Romano svela la posizione dello United

Dopo le spese importanti per Gila e Ramos, il Milan guarda in Premier League per l'esterno di Amorim. Fabrizio Romano fa chiarezza sul futuro di Amad Diallo
Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione
Dopo i colpi Mario Gila e Gonçalo Ramos, il Milan pensa prima alle possibili cessioni: serve sfoltire la rosa e rientrare un minimo dall'investimento da più di 100 milioni di euro per i due acquisti. Occhio però che il mercato del Milan è tutt'altro che finito: arriveranno un trequartista e un esterno di centrocampo. Per il 3-4-2-1 di Amorim si è parlato anche di un possibile interesse dei rossoneri per Amad Diallo, esterno offensivo del Manchester United.
Il retroscena di Fabrizio Romano sul futuro di Amad DialloIl giornalista Fabrizio Romano ha aggiornato sul proprio profilo X a proposito della situazione attuale del classe 2002. Ecco le ultime novità:
"L'entourage di Amad Diallo è stato informato a giugno sulla posizione del Manchester United: nessuna intenzione di venderlo quest'estate. Nonostante i collegamenti con diversi club, il Manchester United vuole tenere Diallo e si fida di lui".
Si allontana così la possibilità di vedere l'esterno con la maglia del Milan.
Il ruolo tattico nel 3-4-2-1 di Ruben AmorimNel 3-4-2-1 di Amorim, Diallo era stato schierato come esterno di centrocampo a destra. Un giocatore comunque molto offensivo in grado di pressare a tutto campo con grandi compiti anche in zona difensiva. In attacco poi poteva accentrarsi più verso la porta.
Le statistiche di Diallo in Premier League (Sofascore)In questa stagione, in Premier League Diallo ha giocato 32 partite di cui 27 da titolare per un totale di 2344 minuti in campo. Un calciatore quindi molto importante per il Manchester United.
- 2 gol e 3 assist per il classe 2002.
- 44.2 tocchi di media a partita.
- 24.8 (88%) passaggi accurati.
- 3.5 di palloni recuperati di media (dati dal sito Sofascore).
Per il Milan sarebbe stato un colpo davvero importante anche a livello economico visto che sarebbe servito un investimento molto oneroso per tentare di strappare Diallo ai Red Devils. Un compito che al momento sembra quasi impossibile, anche se il mercato è sempre ricco di sorprese.
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