Milan, Amad Diallo nel mirino: per Amorim è perfetto. Romano svela la posizione dello United

Dopo i colpi Mario Gila e Gonçalo Ramos, il Milan pensa prima alle possibili cessioni: serve sfoltire la rosa e rientrare un minimo dall'investimento da più di 100 milioni di euro per i due acquisti. Occhio però che il mercato del Milan è tutt'altro che finito: arriveranno un trequartista e un esterno di centrocampo. Per il 3-4-2-1 di Amorim si è parlato anche di un possibile interesse dei rossoneri per Amad Diallo, esterno offensivo del Manchester United.

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Il retroscena di Fabrizio Romano sul futuro di Amad Diallo

"L'entourage di Amad Diallo è stato informato a giugno sulla posizione del Manchester United: nessuna intenzione di venderlo quest'estate. Nonostante i collegamenti con diversi club, il Manchester United vuole tenere Diallo e si fida di lui".

Il giornalistaha aggiornato sul proprio profilo X a proposito della situazione attuale del classe 2002. Ecco le ultime novità:

Si allontana così la possibilità di vedere l'esterno con la maglia del Milan.

Il ruolo tattico nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim

Le statistiche di Diallo in Premier League (Sofascore)

2 gol e 3 assist per il classe 2002.

per il classe 2002. 44.2 tocchi di media a partita.

a partita. 24.8 (88%) passaggi accurati .

. 3.5 di palloni recuperati di media (dati dal sito Sofascore).

Nel, Diallo era stato schierato come esterno di centrocampo a destra. Un giocatore comunque molto offensivo in grado di pressare a tutto campo con grandi compiti anche in zona difensiva. In attacco poi poteva accentrarsi più verso la porta.In questa stagione, inha giocatodi cuiper un totale di. Un calciatore quindi molto importante per il Manchester United.

Per il Milan sarebbe stato un colpo davvero importante anche a livello economico visto che sarebbe servito un investimento molto oneroso per tentare di strappare Diallo ai Red Devils. Un compito che al momento sembra quasi impossibile, anche se il mercato è sempre ricco di sorprese.