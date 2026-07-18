Raduno Milan, si lavora sui tiri: gol clamoroso di Camarda. Bene anche Nkunku e Guernier | VIDEO

Il Milan di Ruben Amorim sta lavorando in questi giorni a Milanello: i rossoneri stanno preparando la stagione 2026-27 con le prime idee tattiche del tecnico portoghese (qui tutti i dettagli). Non sono presenti tutti i giocatori della rosa al centro sportivo, visto che diversi elementi rientreranno dopo i Mondiali 2026 (qui i dettagli).

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Gli attaccanti a disposizione di Amorim a Milanello

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I video da Milanello: le magie di Camarda, Nkunku e Guernier

Nella prima clip si vede un grandissimo gol di Camarda : palla dall'esterno e colpo di tacco al volo del giovane attaccante rossonero, con lo staff che apprezza il gesto.

: palla dall'esterno e colpo di tacco al volo del giovane attaccante rossonero, con lo staff che apprezza il gesto. Seconda clip riguarda Nkunku : controllo palla dal centro sinistra, rientro sul piede destro e tiro a giro che si va a incastrare sotto al sette.

: controllo palla dal centro sinistra, rientro sul piede destro e tiro a giro che si va a incastrare sotto al sette. Ultima clip riguarda il nuovo acquisto Guernier: stavolta in una specie di partitella. Filtrante di Fofana per il giovane esterno che punta Odogu, sposta la palla sul destro e piazza la palla perfettamente sul secondo palo, sempre con un grandissimo tiro a giro.

Questi sono gli attaccanti che ha Amorim a disposizione in questo momento (contando anche i fantasisti offensivi):. In questi primissimi giorni è interessante andare a vedere tutti i dettagli che arrivano dal centro sportivo rossonero.Dai canali social del club arrivano dei video per quanto riguarda leper alcuni giocatori.

Ovviamente sono solo esercitazioni, ma è interessante vedere la qualità del tiro di tre giocatori che potrebbero far parte della prima squadra nella prossima stagione.

Le gerarchie offensive nel nuovo Milan

Nkunku farà certamente parte del Milan di Amorim (a meno di clamorose sorprese sul mercato): il francese è ine si candida per il posto dirossonera.

Camarda potrebbe guadagnarsi un posto in rosa, così come Guernier, ma sarà Amorim a decidere, anche in base a cosa vedrà negli allenamenti di questi giorni e magari nelle prossime amichevoli. Per questo è importante vedere qualsiasi video e clip da Milanello, anche per capire le sensazioni dagli allenamenti.