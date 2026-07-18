Milan, Pellegatti: "Il Leeds cerca Musah". Svelata la posizione di Amorim

Il Diavolo continua a lavorare: la dirigenza rossonera, al momento, sta cercando delle possibili soluzioni per dei calciatori che potrebbero non far parte del nuovo progetto di Cardinale e Amorim. Alcuni calciatori, però, si trovano davanti a un bivio, visto che l'allenatore portoghese vorrebbe testare alcuni profili a Milanello prima di prendere le decisioni finali sul mercato.

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Il Leeds su Musah: l'indiscrezione di Carlo Pellegatti

A parlare del mercato del Milan ci ha pensato anche il giornalista. Ecco le sue parole dal suo canale YouTube:

"Il Leeds cerca Musah, ma Musah è osservato speciale da Ruben Amorim che si augura di trovargli una collocazione. Un giocatore che può avere delle sfaccettature interessanti che il Milan non ha saputo magari cogliere. Il fatto però che abbia giocato poco nel Milan, ma soprattutto poi anche nell'Atalanta, chiaramente ci fa pensare che dobbiamo augurarci che Amorim riesca a vedere qualcosa in lui perché fino adesso ha fatto vedere veramente poco, un giocatore assolutamente normale".

Il fattore tattico: come Amorim può rigenerare lo statunitense

L'indiscrezione rilanciata da Pellegatti accende i riflettori anche sul motivo per cui il mercato in uscita dei rossoneri potrebbe prendere fuoco in seguito. Il forte interesse diper lo statunitense non è casuale: il tecnico portoghese sa adattare quanto ha in rosa nel suo 3-4-2-1 epuò giocare sia come mediano sia come esterno di centrocampo a destra.

Se sotto le gestioni precedenti lo statunitense è stato utile in alcune circostanze, ma senza avere mai costanza, con Amorim ci potrebbe essere un nuovo rilancio per il centrocampista.

Bivio strategico per il Milan: cessione o scommessa?

Per il Milan si tratta di un: poter incassare una buona cifra da reinvestire sul mercato, oppure puntare su un giocatore che potrebbe essere interessante per il modulo di Amorim. La scelta finale arriverà proprio dal nuovo allenatore rossonero.