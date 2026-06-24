L'Atalanta ha deciso ufficialmente di non esercitare il diritto di riscatto sul cartellino di Yunus Musah, il quale, pertanto, dopo una sola stagione trascorsa in prestito nelle fila della 'Dea', ha fatto il suo immediato ritorno al Milan. Meno di un anno fa, precisamente il 1° settembre 2025, gli orobici avevano prelevato il centrocampista statunitense, classe 2002, sulla base di un prestito oneroso per una singola stagione, versando nelle casse del club di Via Aldo Rossi il corrispettivo di 4 milioni di euro.

I motivi del mancato riscatto: i numeri di Musah a Bergamo

Minutaggio complessivo : appena 939 minuti effettivi trascorsi sul terreno di gioco.

: appena 939 minuti effettivi trascorsi sul terreno di gioco. Presenze totali : 29 apparizioni diluite tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana.

: 29 apparizioni diluite tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana. Contributo realizzativo: solo 2 gol e un assist messi a referto.

La società di proprietà della famiglia Percassi avrebbe potuto rilevare a titolo definitivo Musah dai rossoneri proprio in questi giorni, pagando la cifra pattuita di ulteriori. La dirigenza bergamasca ha però scelto di non farlo poiché il rendimento offerto dall'ex Valencia, tanto con il primo allenatore Ivan Jurić quanto con il suo successivo successore Raffaele Palladino, non è stato affatto all'altezza delle aspettative iniziali. Ecco il dettaglio statistico della sua annata in nerazzurro:

I numeri parlano chiaro: troppo poco per poter giustificare un investimento economico di tale portata da parte degli orobici, che hanno così preferito rispedire il calciatore a Milano.

La chance con Rúben Amorim e la carta della duttilità

Musah come jolly per le rotazioni rossonere

Secondo quanto riportato oggi in edicola dalle pagine del 'Corriere dello Sport', Musah avrà comunque un'immediata e importante occasione di riscatto con, nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese vuole infatti valutarlo molto attentamente nel corso delle amichevoli estive prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro: capire se potrà essergli utile in rosa oppure se dovrà essere ceduto a un'altra squadra in questa stessa sessione di mercato.Proprio per la sua spiccata duttilità tattica (può agire indifferentemente come mediano, come mezzala o all'occorrenza come esterno di fascia), Musah potrebbe rivelarsi una risorsa molto preziosa nello scacchiere del mister lusitano. Il calciatore statunitense, che ricordiamo essere sotto contratto con il Milan per altre due stagioni, potrebbe rappresentare una buona soluzione low-cost di 'rotazione', partendo direttamente dalla panchina nel lungo e dispendioso corso della stagione.