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FORMAZIONI
Probabili formazioni Genoa-Milan, Allegri punta su Nkunku e Gimenez
Probabili formazioni Genoa-Milan, Allegri cambia ancora in attacco: dopo l'ottima prestazione contro l'Atalanta spazio a Nkunku
Probabili formazioni Genoa-Milan, Allegri cambia ancora in attacco: dopo l'ottima prestazione contro l'Atalanta spazio a Nkunku. Al suo fianco pronto Gimenez. Modric recupera, ma solo per la panchina. Nuova occasione per Jashari. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'.