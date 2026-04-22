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Pulisic divide, Pavlovic e Rabiot al top: i voti alla stagione dei calciatori del Milan
Durante 'La Tripletta', i giornalisti de 'La Gazzetta dello Sport' hanno dato i loro voti alla stagione dei calciatori del Milan. Il video
Durante l'ultimo episodio de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', i giornalisti della 'rosea' hanno dato i loro voti alla stagione fin qui condotta dai calciatori del Milan. Il video con tutte le pagelle e i giudizi sui rossoneri