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Curva Sud e tifosi del Milan protestano contro Furlani: folla presente | PM
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I tifosi del Milan contestano l'AD Giorgio Furlani. L'inviato per Pianeta Milan Stefano Bressi e il clima prima delle contestazione
A Giorgio Furlani i tifosi del Milan contestano il lavoro e i risultati dall'addio di Paolo Maldini in poi. 441 milioni di euro spesi in tre stagioni per conquistare una sola Supercoppa Italiana con il distacco con le capoliste sempre più alto (58 punti). L'inviato (presso Piazza Axum davanti allo stadio San Siro) per Pianeta Milan Stefano Bressi ci racconta il clima prima della contestazione contro l'amministratore delegato rossonero