PIANETAMILAN i nostri video Milan-Juventus: pullman rossonero arrivato a ‘San Siro’ | PM News
MILAN-JUVENTUS
Milan-Juventus: pullman rossonero arrivato a ‘San Siro’ | PM News
00:30
Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 20:45 in campo per Milan-Juventus! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo
Il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri è giunto da pochi minuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Alle ore 20:45 tutti in campo per Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco, dunque, l'arrivo del Diavolo di Allegri allo stadio nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi