Kaká, super gol a 44 anni: l’ex Milan ha lasciato tutti a bocca aperta

Ricardo Kaká, ex fuoriclasse del Milan, lo scorso mercoledì 22 aprile ha compiuto 44 anni: festeggiati con questa prodezza mica male

Mercoledì 22 aprile Ricardo Kaká ha compiuto 44 anni: il giorno dopo la leggenda del Milan ha dimostrato di saperci ancora fare sul campo da calcio, con una delle sue fughe seguita da un sinistro scagliato all'incrocio. Guarda il video che è ormai divenuto virale sui social!