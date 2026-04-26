PIANETAMILAN i nostri video Inchiesta Arbitri, qualcuno chiama Paterna, che si volta e chiede: “È rigore?”
SERIE A
Inchiesta Arbitri, qualcuno chiama Paterna, che si volta e chiede: “È rigore?”
Al centro dell’inchiesta che ha portato all’iscrizione del nome di Gianluca Rocchi sull’elenco degli indagati c’è un video
Al centro dell’inchiesta che ha portato all’iscrizione del nome di Gianluca Rocchi sull’elenco degli indagati c’è un video, ottenuto dall’agenzia Agi, risalente a marzo 2025. Nel filmato si vedono Daniele Paterna e Sozza al lavoro in Sala Var durante Udinese-Parma. Ecco il video da Gazzetta.it.