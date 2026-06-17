Ruben Amorim potrebbe puntare su Gonçalo Ramos del PSG come rinforzo dal calciomercato per il Milan. Cifre, ingaggio e la possibile formula dell'affare
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Ieri è arrivata l'ufficialità: Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Dopo le ottime esperienze in Portogallo con il Braga e lo Sporting, c'è stato il fallimento al Manchester United. Ora il portoghese è pronto a rilanciarsi con la maglia rossonera. Chiaro che si inizi a parlare dei primi possibili obiettivi del calciomercato del Milan per rinforzare la rosa da regalare al nuovo allenatore.
Il ruolo primario da rinforzare: la ricerca della prima puntaIl ruolo primario da rinforzare è quello della prima punta, visto che Santiago Gimenez ha deluso ed è probabilmente in partenza. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Ruben Amorim potrebbe avere un occhio di riguardo per i calciatori portoghesi che conosce, come ad esempio Gonçalo Ramos.
Il nuovo allenatore del Milan ha già illustrato le sue idee a Cardinale e giudica la rosa del Milan già all'altezza del compito, magari con qualche rinforzo in più.
Gonçalo Ramos-Milan: formula, cifre e dettagli del colpoGonçalo Ramos non è titolare nel PSG e il suo agente Jorge Mendes non disdegnerebbe un cambio maglia in estate. Un'opzione per il Milan potrebbe essere un prestito con diritto oppure obbligo condizionato di riscatto, visto che la valutazione del portoghese è alta, circa 40 milioni di euro. Con un prestito, il Diavolo sposterebbe l'esborso economico nel 2027 rendendo il colpo più accessibile.
Caratteristiche tattiche: il paragone con GyökeresGonçalo Ramos sa giocare spalle alla porta, attaccare la profondità e fare reparto da solo. Inoltre, davanti alla porta ha un grande senso del gol. Con Luis Enrique ha faticato a imporsi nel PSG, visto che i francesi giocano senza una prima punta di ruolo e hanno una quantità di talento incredibile in attacco. Il portoghese ha caratteristiche simili a quello di Viktor Gyökeres che con Amorim allo Sporting ha giocato alla grande.
Lo stipendio e l'incastro economico con i bonus di LeaoA livello di stipendio, Gonçalo Ramos potrebbe essere fattibile, specialmente se il Milan dovesse 'liberare' i 5 milioni di bonus di Leao: secondo il sito Calcio e Finanza, Ramos percepisce 3 milioni di euro netti a stagione, in linea con il tetto dei rossoneri.
Le statistiche della stagione di Gonçalo RamosIn stagione, Gonçalo Ramos ha giocato 30 partite in Ligue 1 partendo da titolare in 13 circostanze con 1320 minuti in campo:
- 6 gol e un assist;
- xG (gol attesi) fermi a quota 9.00;
- 19.1 tocchi medi;
- 1.9 di tiri tentati a partita;
- 14 grandi occasioni mancate in totale (dati dal sito Sofascore).
Come giocherà nel Milan di Ruben AmorimNel 3-4-3/3-4-2-1 di Amorim, Gonçalo Ramos sarebbe l'attaccante di riferimento per tutta la squadra, con altri due giocatori offensivi che gli giocherebbero alle spalle o ai suoi lati, completando perfettamente il reparto.
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