Ieri è arrivata l'ufficialità: Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Dopo le ottime esperienze in Portogallo con il Braga e lo Sporting, c'è stato il fallimento al Manchester United. Ora il portoghese è pronto a rilanciarsi con la maglia rossonera. Chiaro che si inizi a parlare dei primi possibili obiettivi del calciomercato del Milan per rinforzare la rosa da regalare al nuovo allenatore.

Il ruolo primario da rinforzare: la ricerca della prima punta

Il ruolo primario da rinforzare è quello della, visto cheha deluso ed è probabilmente in partenza. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Ruben Amorim potrebbe avere un occhio di riguardo per i calciatori portoghesi che conosce, come ad esempio

Il nuovo allenatore del Milan ha già illustrato le sue idee a Cardinale e giudica la rosa del Milan già all'altezza del compito, magari con qualche rinforzo in più.

Gonçalo Ramos-Milan: formula, cifre e dettagli del colpo

Caratteristiche tattiche: il paragone con Gyökeres

Lo stipendio e l'incastro economico con i bonus di Leao

Le statistiche della stagione di Gonçalo Ramos

6 gol e un assist;

e un assist; xG (gol attesi) fermi a quota 9.00;

fermi a quota 9.00; 19.1 tocchi medi ;

; 1.9 di tiri tentati a partita;

a partita; 14 grandi occasioni mancate in totale (dati dal sito Sofascore).

Come giocherà nel Milan di Ruben Amorim

e il suo agentenon disdegnerebbe un cambio maglia in estate. Un'opzione per il Milan potrebbe essere un, visto che la valutazione del portoghese è alta, circa. Con un prestito, il Diavolo sposterebbe l'esborso economico nel 2027 rendendo il colpo più accessibile.Gonçalo Ramos sa giocare spalle alla porta, attaccare la profondità e fare reparto da solo. Inoltre, davanti alla porta ha un. Con Luis Enrique ha faticato a imporsi nel PSG, visto che i francesi giocano senza una prima punta di ruolo e hanno una quantità di talento incredibile in attacco. Il portoghese hache con Amorim allo Sporting ha giocato alla grande.A livello di stipendio, Gonçalo Ramos potrebbe essere fattibile, specialmente se il Milan dovesse 'liberare' i 5 milioni di bonus di Leao: secondo il sito Calcio e Finanza, Ramos percepisce, in linea con il tetto dei rossoneri.In stagione, Gonçalo Ramos ha giocato 30 partite in Ligue 1 partendo da titolare in 13 circostanze con 1320 minuti in campo:Nel, Gonçalo Ramos sarebbe l'per tutta la squadra, con altri due giocatori offensivi che gli giocherebbero alle spalle o ai suoi lati, completando perfettamente il reparto.