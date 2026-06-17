Il Milan ha cambiato molto la scorsa estate: tantissime cessioni e tanti arrivi. Tra gli addii più pesanti quelli di Theo Hernández e Tijjani Reijnders, mentre Rabiot e Modrić sono gli acquisti che hanno decisamente avuto l'impatto più positivo sulla rosa di Massimiliano Allegri. In poco tempo sono diventati leader del reparto, facendo rimpiangere meno l'addio dell'olandese, che aveva dominato la scorsa Serie A con i suoi numeri:

Ben 10 gol messi a segno.

messi a segno. E 5 assist serviti per i compagni.

Ecco nella prossima sessione di calciomercato ci si può attendere tanti colpi in entrata e altre possibili uscite. Questo per dare all'allenatore rossonero una rosa adatta alle richieste che avrà. L'obiettivo per i rossoneri resta quello di crescere per poi vincere.

I profili per la difesa del Milan

In difesa ci potrebbe essere qualche cambio importante: gli attuali difensori del Milan potrebbero non bastare per fare il salto di qualità e puntare a vincere. Occhio quindi ai profili di, che si libera a zero dale quello di, difensore dello

Il primo sarebbe un profilo perfetto a livello di esperienza e darebbe ai rossoneri un difensore in grado di impostare dal basso. Il secondo potrebbe essere un'opportunità di mercato, visto che al Milan è arrivato Amorim che lo conosce bene. Entrambi sarebbe profili molto importanti che si aggiungerebbero agli attuali titolari del reparto, ovvero Tomori, Gabbia e Pavlović.

Bartesaghi potrebbe non bastare

Discorso simile anche per quanto riguarda gli esterni di centrocampista:, a sinistra, ha avuto un buonissimo impatto come prima stagione da titolare (quasi sempre titolare in campionato con due reti contro il), anche se ci sono stati degli alti e bassi., invece, potrebbe andare via già dopo una sola stagione in rossonero.

Occhio al profilo di Grimaldo, un terzino sinistra esperto, con il grande fiuto per il gol e per gli assist che alzerebbe tantissimo la pericolosità della fascia rossonera. In carriera, in Champions League, vanta uno score importante:

Ha disputato 62 partite totali.

totali. Con 10 gol realizzati.

realizzati. E 13 assist vincenti forniti.

Altri cambi possibili anche a destra

Anche per quanto riguarda il resto della difesa ci potrebbero essere cambiamenti importanti. Il Milan ha bisogno di un esterno anche a destra per rinforzare la rosa.potrebbero non bastare e il Diavolo potrebbe essere alla ricerca di soluzioni italiane ().

Soprattutto il belga è sembrato in netto calo nel 2026, visto che ha dovuto giocare tanti minuti senza riposare molto. Abbiamo anche analizzato le suas prestazioni dopo Milan-Lecce, scoprendo un fattore interessante (qui la nostra analisi approfondita a riguardo). Non solo in Italia: gli occhi della dirigenza del Milan potrebbero essere rivolti verso il campionato spagnolo per rinforzare il reparto.

A destra il Milan punta al colpo Aramburu

A destra il Milan potrebbe pensare a un altro giocatore per aumentare il peso tecnico e tattico del ruolo. Secondo quanto riportato dal sito, il nome giusto potrebbe essere quello di, terzino destro classe 2002 della. La richiesta potrebbe essere di circa

Potrebbe essere un buon innesto come quinto di centrocampista, visto che può giocare anche a sinistra. Jon Aramburu è un titolare fisso della squadra spagnola nel massimo campionato del Paese e potrebbe aiutare molto il reparto del Milan, considerando soprattutto la sua duttilità tattica che lo rende molto interessante.