Serie D, Simone Branca così al termine di Milan Futuro-Vogherese 10-1: parole da leader in vista dei playoff

Simone Branca commenta la vittoria del Milan Futuro contro la Vogherese. I rossoneri si sono imposti con un roboante 10-1 contro l'ultima in classifica allo stadio 'Felice Chinetti' nell'ultimo atto della regular season di Serie D. Il classe 1992 è - insieme ad Andrea Magrassi - uno dei veterani che stanno aiutando i ragazzi di mister Oddo nel loro percorso di crescita. Parole di soddisfazione per il cammino del Diavolo in campionato e tanta carica in vista dei playoff.