PIANETAMILAN i nostri video Donadoni: “Sono giorni dove il capro espiatorio è diventato un po’ il Milan”
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Donadoni: “Sono giorni dove il capro espiatorio è diventato un po’ il Milan”
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Intervenuto alla presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti, Roberto Donadoni ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul Milan
Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan, presente all'evento del nuovo libro di Carlo Pellegatti “50 partite, infinite emozioni, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla stagione dei rossoneri. Ecco, di seguito, il video del nostro inviato Stefano Bressi.