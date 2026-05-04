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Donadoni: “Sono giorni dove il capro espiatorio è diventato un po’ il Milan”

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Alessia Scataglini
4 maggio

Intervenuto alla presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti, Roberto Donadoni ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul Milan

Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan, presente all'evento del nuovo libro di Carlo Pellegatti “50 partite, infinite emozioni, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla stagione dei rossoneri. Ecco, di seguito, il video del nostro inviato Stefano Bressi.