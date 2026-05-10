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Curva Sud e tifosi del Milan in protesta: “Furlani vattene” | PM
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I tifosi del Milan contestano l'AD Giorgio Furlani. Ecco il video della protesta dall'inviato per Pianeta Milan Stefano Bressi
A Giorgio Furlani i tifosi del Milan contestano il lavoro e i risultati dall'addio di Paolo Maldini in poi. 441 milioni di euro spesi in tre stagioni per conquistare una sola Supercoppa Italiana con il distacco con le capoliste sempre più alto (58 punti). Il video del corteo dal'inviato (presso Piazza Axum davanti allo stadio San Siro) per Pianeta Milan Stefano Bressi