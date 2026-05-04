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Milan, Ganz sicuro: “Leao è una punta e il Milan andrà in Champions League”
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Maurizio Ganz, storico ex attaccante del Milan di fine anni '90, era presente alla presentazione del nuovo libro di Pellegatti...
Maurizio Ganz, storico ex attaccante del Milan di fine anni '90, presente alla presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti “50 partite, infinite emozioni. Il Milan”, ha voluto rispondere ad alcune domande dei giornalisti presenti a margine dell'evento. Ecco, di seguito, il video del nostro inviato Stefano Bressi.