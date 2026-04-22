PIANETAMILAN i nostri video Assist di Ronaldinho, gol di Adriano: il Brasile dei sogni torna in campo 20 anni dopo

ULTIME MILAN NEWS

Assist di Ronaldinho, gol di Adriano: il Brasile dei sogni torna in campo 20 anni dopo

desc img
Daniele Triolo
22 aprile

Ronaldinho (ex Milan) con un grande assist per Adriano (ex Inter) nella sfida tra le leggende del Brasile e quelle del Messico: il video

Ronaldinho, Kaká, Adriano, Maicon e altri protagonisti del recente passato del Brasile si sono riuniti per una partita delle leggende contro il Messico che ha fatto esplodere la nostalgia dei tifosi. Nel match-show non è mancata la magia: Dinho serve un assist dei suoi e Adriano firma il gol, riportando tutti ai tempi del grande Brasile che nel 2005 vinse la Confederations Cup e nel Mondiale 2006 si fermò ai quarti contro la Francia di Zidane. (X/@xsportsbrasil)