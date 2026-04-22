Ronaldinho (ex Milan) con un grande assist per Adriano (ex Inter) nella sfida tra le leggende del Brasile e quelle del Messico: il video

Ronaldinho, Kaká, Adriano, Maicon e altri protagonisti del recente passato del Brasile si sono riuniti per una partita delle leggende contro il Messico che ha fatto esplodere la nostalgia dei tifosi. Nel match-show non è mancata la magia: Dinho serve un assist dei suoi e Adriano firma il gol, riportando tutti ai tempi del grande Brasile che nel 2005 vinse la Confederations Cup e nel Mondiale 2006 si fermò ai quarti contro la Francia di Zidane. (X/@xsportsbrasil)