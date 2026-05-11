Il Milan ha perso in casa contro l'Atalanta e i tifosi rossoneri, sui social, si sono scatenati: ecco tutte le loro reazioni in questo video

Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso in casa (2-3) contro l'Atalanta pregiudicando la qualificazione in Champions League e i tifosi rossoneri, sui social, si sono scatenati: ecco tutte le loro reazioni più esasperate in questo video pubblicato dalla redazione di 'GazzettaTV'