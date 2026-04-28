PIANETAMILAN i nostri video Milan Futuro, Oddo: “Migliorati tanto, ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta”
MILAN FUTURO
Milan Futuro, Oddo: “Migliorati tanto, ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta”
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Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha parlato dopo la vittoria della sua squadra per 3-1 sul campo della Castellanzese
Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha parlato dopo la vittoria della sua squadra per 3-1 sul campo della Castellanzese nella penultima giornata del Girone B della Serie D 2025-2026: un successo arrivato grazie ai gol di Andrea Magrassi (doppietta) e Simone Branca. Ecco, dunque, le dichiarazioni di mister Oddo nel video