È finita Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri

È finita da pochi minuti Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i neroverdi di Fabio Grosso