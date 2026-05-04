PIANETAMILAN i nostri video Confalonieri: “Leao finto campione. Cardinale ha una banca, cosa gli frega del Milan”
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Confalonieri: “Leao finto campione. Cardinale ha una banca, cosa gli frega del Milan”
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Fedele Confalonieri, uno dei primi collaboratori dell'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni
Fedele Confalonieri, uno dei primi collaboratori dell'ex storico presidente del Milan Silvio Berlusconi, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni a margine della presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti “50 partite, infinite emozioni. Il Milan”. Il video del nostro inviato, Stefano Bressi.