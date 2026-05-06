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Il Milan è davvero in calo? Il girone di ritorno smaschera un dato problematico
Tra il girone d'andata e quello di ritorno del Milan di Massimiliano Allegri c'è quasi un abisso. Se n'è parlato a 'La Tripletta'. Il video
Il Milan sembra essersi dimenticato come si segna e come si vince, a maggior ragione dopo la brutta sconfitta a Reggio Emilia contro il Sassuolo che rischia di compromettere la corsa per un posto nella prossima Champions League. Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', i giornalisti della 'rosea' hanno analizzato la stagione rossonera, soffermandosi su un dato piuttosto sorprendente. Ecco il video