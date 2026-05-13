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INTERVISTE
Davide Ancelotti: “Quella volta in cui Modric voleva ‘ammazzare’ il magazziniere …”
Davide Ancelotti, figlio di Carlo e con lui sulla panchina del Real Madrid negli anni scorsi, ha raccontato un aneddoto su Luka Modric
Davide Ancelotti, figlio di Carlo e con lui sulla panchina del Real Madrid negli anni scorsi, ha raccontato un aneddoto su Luka Modric, oggi centrocampista del Milan ma per anni punto di forza della mediana dei 'Blancos'. Ecco il suo divertente ricordo nel video estratto dall'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport'