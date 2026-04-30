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Allegri lascia Casa Milan dopo il nuovo summit con la dirigenza | PM
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L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri esce sorridente da Casa Milan dopo il nuovo summit di mercato con la dirigenza. Ecco il video
L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri esce sorridente da Casa Milan dopo il nuovo summit di mercato con la dirigenza. Continua dunque la programmazione in vista della prossima stagione con il toscano centrale nel progetto del Diavolo. Ecco il video del nostro inviato Stefano Bressi