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FORMAZIONI
Probabili formazioni, Sassuolo-Milan: Allegri si affida a Jashari e Nkunku
Probabili formazioni, Sassuolo-Milan: Allegri cerca punti per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League
Probabili formazioni, Sassuolo-Milan: Allegri cerca punti per tornare in Champions League a partire dalla prossima stagione. Cambi in tutti i reparti per l'allenatore rossonero. Jashari e Nkunku verso la titolarità. Ecco le ultime notizie da Gazzetta.it.