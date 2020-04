Ibrahimovic, partitella e torello con l’Hammarby: l’allenamento | VIDEO

VIDEO NEWS – L’allenamento di Zlatan Ibrahimovic con l’Hammarby, ecco il video. Non si ferma un attimo, nemmeno per il coronavirus, a differenza di molti calciatori in giro per il mondo. Torello, partitella e scambio di pareri con lo staff della squadra. Ibra si allena ormai da giorni con l’Hammarby per tenersi in forma in vista del rientro in Italia.

Rientro, peraltro, previsto per la prossima settimana. Il Milan ha notificato ai giocatori all'estero il rientro in Italia entro giovedì 23 aprile prossimo. Poi dovranno effettuare due settimane di isolamento, per poi ritornare tutti in gruppo ad allenarsi a Milanello. Ibra, ancora una volta, sarà tra i più in forma al rientro, visto che non ha mai smesso di tenersi in forma.