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Milan, Malagò: “Allegri? Se parlo viene strumentalizzato”
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Giovanni Malagò, possibile nuovo presidente della Federcalcio italiana, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro'
Giovanni Malagò, possibile nuovo presidente della Federcalcio italiana ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino: ecco le sue dichiarazioni nel video del nostro inviato, Stefano Bressi