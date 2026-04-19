PIANETAMILAN i nostri video Probabili formazioni Verona-Milan: Allegri punta su Leao-Pulisic. Spazio anche ad Athekame
FORMAZIONI
Probabili formazioni Verona-Milan: Allegri punta su Leao-Pulisic. Spazio anche ad Athekame
Probabili formazioni Verona-Milan: Allegri punta su Leao e Pulisic in attacco e torna con il 3-5-2 dopo l'esperimento 4-3-3
Probabili formazioni Verona-Milan: Allegri torna con il suo 3-5-2. In difesa torna Gabbia, a centrocampo spazio a Fofana dal primo minuto, mentre a destra occhio ad Athekame. In attacco fiducia a Leao e Pulisic. Le ultime novità da Gazzetta.it.