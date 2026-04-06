NAPOLI-MILAN: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News

È finita Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri

È finita da pochi minuti Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro gli azzurri di Antonio Conte