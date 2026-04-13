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Milan, chi è il colpevole del crollo con l’Udinese? Non c’entra solo Leao …
Il Milan perde in casa rovinosamente (0-3) contro l'Udinese e iniziano i processi alla squadra di Max Allegri: male non solo Rafael Leao
Dopo aver detto addio al sogno Scudetto, il Milan rischia ora di mettere a repentaglio la qualificazione alla prossima Champions League dopo la sconfitta subita 0-3 a San Siro contro l'Udinese. Ma c'è un vero colpevole per questo crollo rossonero? Rafael Leao è senza dubbio tra i responsabili, ma non è l'unico ... Ecco il video di Luca Bianchin de 'La Gazzetta dello Sport' sul Diavolo di Massimiliano Allegri