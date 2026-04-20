PIANETAMILAN i nostri video Verona-Milan 0-1, le reazioni social dei tifosi: “Gioca come una provinciale”, “è l’anticalcio”
VERONA-MILAN
Verona-Milan 0-1, le reazioni social dei tifosi: “Gioca come una provinciale”, “è l’anticalcio”
Il Milan passa di corto muso sul campo del Verona ma i tifosi rossoneri, sui social, si dimostrano non soddisfatti per la qualità del gioco
Il Milan conquista tre punti fondamentali in chiave Champions sul campo del Verona, grazie alla rete del definitivo 0-1 del solito Adrien Rabiot. Sui social il popolo rossonero non si accontenta del risultato e critica aspramente la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri. Queste le reazioni social di Verona-Milan nel video della redazione di 'GazzettaTV'