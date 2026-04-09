Nel corso dell'ultima puntata de 'La Tripletta', i giornalisti de 'La Gazzetta dello Sport' hanno 'giocato' con il calciomercato del Milan

Nel corso dell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', i giornalisti della 'rosea' hanno ipotizzato le possibili mosse, in entrata e in uscita, del Milan nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Non sono mancate le risposte sorprendenti su alcuni giocatori importanti per il Diavolo. Guarda il video