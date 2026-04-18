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MILAN PRIMAVERA
Sassuolo-Milan Primavera 1-1, Renna soddisfatto: “Bella prestazione coi nostri principi di gioco”
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L'allenatore del Milan Primavera Giovanni Renna ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pari odierno col Sassuolo
Al termine di Sassuolo-Milan 1-1, 34^ giornata del campionato Primavera 1, l'allenatore rossonero Giovanni Renna ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla match odierno, sottolineando la soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi