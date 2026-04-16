Dan Peterson: “Cardinale deve capire che non è negli USA” | PM

Dan Peterson, ex allenatore di basket, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio

Pulisic, Allegri, Cardinale e non solo: Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare l'ex allenatore di basket Dan Peterson. Pareri molto interessanti sul mondo rossonero. Ecco le sue parole dall'inviato Stefano Bressi all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino.