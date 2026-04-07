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Napoli-Milan 1-0, decide Politano: sui social i tifosi rossoneri invocano un attaccante
Napoli batte Milan 1-0 al 'Maradona' con il gol di Matteo Politano al 79': sui social tutta la rabbia dei tifosi rossoneri. Ecco il video
Il Napoli di Antonio Conte batte il Milan di Massimiliano Allegri per 1-0 al 'Maradona' con il gol di Matteo Politano al 79': gli azzurri, con questo successo, scavalcano i rossoneri al secondo posto della classifica in Serie A e mantengono accese le speranze di Scudetto. Diavolo, invece, out dai giochi e ora preoccupato di dover difendere il posto in Champions League dagli assalti delle altre squadre dietro. Sui social tutta la rabbia dei tifosi rossoneri. Ecco il video di 'GazzettaTV'