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Milan, Peterson: “Sacchi ha avuto culo, non mi hanno aspettato” | PM

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Emiliano Guadagnoli
16 aprile

Dan Peterson, ex allenatore di basket, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio

Dan Peterson, ex allenatore di basket, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino: ecco le sue dichiarazioni dal palco nel video del nostro inviato, Stefano Bressi