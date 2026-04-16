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Milan, Peterson: “Sacchi ha avuto culo, non mi hanno aspettato” | PM
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Dan Peterson, ex allenatore di basket, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio
Dan Peterson, ex allenatore di basket, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino: ecco le sue dichiarazioni dal palco nel video del nostro inviato, Stefano Bressi