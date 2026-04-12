PIANETAMILAN i nostri video Milan-Udinese, i tifosi sui social si scagliano contro Leao
MILAN-UDINESE
Milan-Udinese, i tifosi sui social si scagliano contro Leao
Il Milan perde malamente contro l'Udinese e i tifosi rossoneri sui social si scagliano contro la squadra e contro Rafael Leao
Milan-Udinese 0-3: i rossoneri giocano malissimo a San Siro che fischia copiosamente tutta la squadra al termine della partita e specialmente Leao. I tifosi sui social hanno criticato tutti compreso il portoghese. Il video da Gazzetta.it