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MILAN-UDINESE

Milan-Udinese, i tifosi sui social si scagliano contro Leao

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Emiliano Guadagnoli
12 aprile

Il Milan perde malamente contro l'Udinese e i tifosi rossoneri sui social si scagliano contro la squadra e contro Rafael Leao

Milan-Udinese 0-3: i rossoneri giocano malissimo a San Siro che fischia copiosamente tutta la squadra al termine della partita e specialmente Leao. I tifosi sui social hanno criticato tutti compreso il portoghese. Il video da Gazzetta.it