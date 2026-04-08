Calendario Inter, Napoli e Milan a confronto: qual è il più semplice?

Mancano 7 giornate alla fine del campionato di Serie A: ecco, in questo video di 'GazzettaTV', il calendario di Inter, Napoli e Milan

Mancano 7 giornate alla fine del campionato di Serie A. L'Inter di Cristian Chivu è prima in classifica con 72 punti, seguita dal Napoli di Antonio Conte con 65 e dal Milan di Massimiliano Allegri con 63. La lotta per lo Scudetto appare chiusa - almeno per il Diavolo - ma una flebile speranza aritmetica ancora esiste. Ecco, in questo video di 'GazzettaTV', il calendario di Inter, Napoli e Milan per capire quale sia il percorso più semplice nei due mesi che ci separano dalla fine della stagione