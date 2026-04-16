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Gianluca Galliani: “Consigliai Modric a mio padre quando era nell’Under 21”

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Emiliano Guadagnoli
16 aprile

Gianluca Galliani, figlio di Adriano Galliani, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio

Gianluca Galliani, figlio di Adriano Galliani, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino: ecco le sue dichiarazioni dal palco nel video del nostro inviato, Stefano Bressi