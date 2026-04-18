PIANETAMILAN i nostri video Verso Verona-Milan, rossoneri in partenza per la trasferta di domani | ESCLUSIVA PM
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Verso Verona-Milan, rossoneri in partenza per la trasferta di domani | ESCLUSIVA PM
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In vista della trasferta di domani contro il Verona, il Milan di Massimiliano Allegri sta partendo per raggiungere la città: il video
In vista della delicata trasferta di domani pomeriggio alle ore 15:00 contro il Verona allo stadio 'Bentegodi', il Milan di Massimiliano Allegri sta partendo per raggiungere la città: il video