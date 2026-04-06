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FORMAZIONI
Probabili formazioni Napoli-Milan: Allegri lancia Nkunku e Fullkrug
Probabili formazioni Napoli-Milan: Conte ritrova praticamente tutti i big. Per Allegri coppia inedita in attacco
Probabili formazioni Napoli-Milan: Conte pronto a schierare De Bruyne e McTominay dietro Hojlund. A centrocampo pronti Lobotka e Anguissa. Allegri pronto a cambiare in attacco: Leao, Pulisic e Gimenez in panchina con Fullkrug e Nkunku titolari. Le ultime novità da Gazzetta.it.