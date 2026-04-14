Rafael Leao, attaccante del Milan, potrebbe partire nel prossimo calciomercato estivo. Il punto sul portoghese ne 'La Tripletta': il video

Dopo sette anni, il rapporto tra Rafael Leao e il Milan sembra vicino alla conclusione. Il rendimento dell’attaccante portoghese è in netto calo e cresce l’ipotesi di una cessione nella prossima finestra di calciomercato. Restano da chiarire le destinazioni e i club realmente interessati. Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', è stata fatta un'analisi della sua situazione. Guarda il video